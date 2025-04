Thesocialpost.it - Lucarelli si sposa, Alba Parietti al veleno: è rissa social!

Durante la puntata de La vita in diretta andata in onda venerdì 4 aprile, Alberto Matano ha dato spazio all’annuncio del matrimonio tra Selvaggiae Lorenzo Biagiarelli, che dopo dieci anni insieme hanno deciso di convolare a nozze. Ospite in studio,, ha scelto un tono pungente per commentare la differenza d’età tra i due futuri sposi: “Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà la pensione di reversibilità”, ha detto ironicamente, facendo calare il gelo in studio.La frase allude alla differenza di età di 16 anni tra(50) e Biagiarelli (34), ma il tono scelto daha suscitato imbarazzo e polemiche.La risposta della giornalista non si è fatta attendere. Su Instagram,ha condiviso il frammento con il commento di, scrivendo: “In un giorno di festa, in cui tutti ci fanno gli auguri, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane”.