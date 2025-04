Thuram e il razzismo | Un giorno verrà eliminato Le persone non sono educate e non amano il prossimo

Thuram a Onze Mondial ha parlato anche del razzismo nel mondo del calcio, le sue parole

Nel corso dell'intervista rilasciata a Onze Mondial, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha evidenziato come la domanda esistenziale che si pone spesso sia proprio legata al dover assistere ancora a casi di razzismo nel 2025.

LA SITUAZIONE – «Ho dei principi di risposta, ma quando penso alle esperienze vissute personalmente, non capisco come le persone non arrivino alle mie stesse risposte. La mia è: il razzismo esiste perché le persone non sono educate ad amare il loro prossimo»

CAMBIAMENTI – «Sai bene che nemmeno fino a molto tempo fa, i bianchi e i neri non potevano usare gli stessi servizi. Ora si può e questa è un'evoluzione. Tu pensi che sarà sempre così? Se la pensi così, vuol dire che non lotti contro il razzismo»

ELIMINARE – «Si può fare in modo che ce ne siano sempre di meno.

