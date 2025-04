Clementino presenta ai suoi follower la nuova fidanzata | la dedica fa sognare

Clementino rivela tutta la verità: ecco chi è la sua nuova fidanzata – Clementino è uno dei coach di The Voice Senior, ma anche uno dei rapper più affermati e stimati del panorama musicale italiano. Classe 1982, ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 14 anni anche se la svolta è arrivata tra il 2004 e il 2006, quando ha firmato il suo primo contratto. Il suo primo disco, Napolimanicomio, è uscito il 29 aprile del 2006 sotto l'etichetta Lynx Records. ( dopo le foto)Leggi anche: Tv in lutto, addio al famoso attore: indimenticabile in quella serieLeggi anche: "Per me è stato un grande dolore": Selvaggia Lucarelli, la rivelazione sul figlio spiazza tuttiClementino presenta ai suoi follower la nuova fidanzata: la dedica fa sognare Tra le cose più recenti? Beh, degna di nota senz'altro la collaborazione nel 2023 con la talentuosa Serena Brancale per il brano Voglio di più, prodotto da Gorbaciof ed Emanuele Triglia.

