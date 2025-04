Tajani attacca la piazza pacifista dal Consiglio nazionale di Forza Italia | Pacifinti e sfascisti

piazza pacifista dei Cinquestelle, condanna di “sfascisti e Pacifinti” e un nuovo input al riarmo. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, decide di chiudere con un discorso tutto all’attacco il Consiglio nazionale del partito, alla presenza del presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, oltre ai capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, ai ministri Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo, Gilberto Pichetto Fratin e Maria Elisabetta Alberti Casellati. “La sicurezza è un concetto ampio, gemello della pace ed è una garanzia per tutti. Rendere più sicuri i cittadini è un servizio da rendere al Paese”, ha detto il vicepremier definendo l’incontro “una sessione per dare un segnale politico forte a sfascisti e Pacifinti”.“Oggi per noi è una giornata molto importante”, ha esordito Tajani prima di attaccare le migliaia di persone in corteo verso i Fori Imperiali per la manifestazione voluta dal Movimento 5 Stelle: “Vorrei che chi oggi manifesta si renda conto che rendere sicuro il Paese è rendere servizio al Paese”, ha detto Tajani sostenendo così le politiche di riarmo spinte dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Ilfattoquotidiano.it - Tajani attacca la piazza pacifista dal Consiglio nazionale di Forza Italia: “Pacifinti e sfascisti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Attacchi alladei Cinquestelle, condanna di “” e un nuovo input al riarmo. Il leader di, Antonio, decide di chiudere con un discorso tutto all’attacco ildel partito, alla presenza del presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, oltre ai capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, ai ministri Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo, Gilberto Pichetto Fratin e Maria Elisabetta Alberti Casellati. “La sicurezza è un concetto ampio, gemello della pace ed è una garanzia per tutti. Rendere più sicuri i cittadini è un servizio da rendere al Paese”, ha detto il vicepremier definendo l’incontro “una sessione per dare un segnale politico forte a”.“Oggi per noi è una giornata molto importante”, ha esorditoprima dire le migliaia di persone in corteo verso i Fori Imperiali per la manifestazione voluta dal Movimento 5 Stelle: “Vorrei che chi oggi manifesta si renda conto che rendere sicuro il Paese è rendere servizio al Paese”, ha dettosostenendo così le politiche di riarmo spinte dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

