Manifestazione M5s a Roma Conte guida il no al riarmo | 800 miliardi di follia Attacco a Meloni | Ha fallito favorisce solo la Germania

«Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l' Europa protagonista . Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perchè abbiamo i salari più poveri d'Europa . No a questa follia , peraltro senza un bricio di difesa comune europea . Sono Contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo.

Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa di governo». “No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video. Roma, manifestazione M5s contro riarmo Ue. Conte: "Fermiamoli". C’è anche delegazione Pd. I 5 Stelle in piazza contro "l'Europa delle armi", Schlein scioglie la riserva: ci sarà anche una delegazione del Pd. Manifestazione M5s contro il riarmo, la diretta da Roma: Conte: "No alla follia del riarmo, bene presenza del Pd". Cinque Stelle, pullman in arrivo a Roma, Conte: «Ci vediamo più tardi in piazza! Fermiamoli». Ne parlano su altre fonti

