Congresso Lega Zaia | Impossibile Vannacci vicesegretario senza tessera

vicesegretario che non abbia fatto militanza nella Lega visto che lo Statuto prevede la presenza della tessera, la tessera è fondamentale per fare il vicesegretario". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine del Congresso del Carroccio a Firenze sull'ipotesi di Roberto Vannacci vice di Salvini. A chi gli chiedeva che Lega è quella di oggi Zaia ha risposto: "La Lega di oggi è diversa da quella di 20 anni fa, e un Lega diversa tra quella che avremo tra 20 anni". "Come veneti siamo preoccupati dai dazi, il nostro export verso gli Usa vale circa 8 miliardi di euro", ha affermato Zaia.

