Congresso Lega Durigon Tajani non invitato? E’ il nostro congresso

Tajani non è stato invitato? È un congresso della Lega. Noi siamo una grande squadra, stiamo facendo un congresso molto importante con tante idee che possono essere di rilevanza per il Governo e dare gambe e forza a un Governo che sta facendo bene”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega Claudio Durigon a margine del congresso del Carroccio a Firenze. Lapresse.it - Congresso Lega, “Durigon, Tajani non invitato? E’ il nostro congresso” Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – “non è stato? È undella. Noi siamo una grande squadra, stiamo facendo unmolto importante con tante idee che possono essere di rilevanza per il Governo e dare gambe e forza a un Governo che sta facendo bene”. Lo ha detto il vicesegretario dellaClaudioa margine deldel Carroccio a Firenze.

Congresso Lega, "Durigon, Tajani non invitato? E' il nostro congresso". Al via il congresso della Lega a Firenze, Salvini candidato unico. Durigon: "Tajani è in difficoltà si faccia aiutare da noi con gli Usa". Lega, nuovo affondo sul Riarmo. Tajani: «No agli sfasciacarrozze». I possibili effetti delle tensioni sul gove. Durigon dice a Tajani che è "in difficoltà nei rapporti con gli Stati Uniti" e di "farsi aiutare" dalla Lega. Governo Meloni, Salvini smentisce le tensioni con Tajani: "Rapporto splendido".

