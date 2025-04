Dayitalianews.com - Flash – Tragico malore mentre si allena. Muore un uomo a Sezze

Leggi su Dayitalianews.com

Unlo ha coltosiva nella corsa a. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per unche si è accasciatocorreva nei pressi dello stadio Augusto Tasciotti.Le notizie sono ancora frammentarie, ma pare che la persona abitasse dalle parti diScalo e che quotidianamente, o quasi, si recasse in paese perrsi. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 con l’ambulanza e l’auto medica, ma per la persona non c’è stato nulla da fare. Gli operatori della Polizia Locale hanno gestito la situazione dal punto divista dell0ordine pubblico L'articolosiunproviene da Dayitalianews.