L’Inter non molla Nico Paz | radar puntati sull’U-Power Stadium | CM IT

L'Inter è impegnata nel pomeriggio a Parma, ma non perde comunque di vista Nico Paz in vista del prossimo mercato estivo. All'U-Power Stadium di Monza sono infatti presenti alcuni emissari del sodalizio nerazzurro, che da tempo ha messo gli occhi sul gioiello in forza al Como ma sul quale mantiene il controllo il Real Madrid. Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, per seguire da vicino il talento classe 2004 e il 'gemello' Assane Diao sono presenti anche gli osservatori di alcune società di Premier League. Nico Paz ha diversi estimatori anche all'estero, mentre in Italia come dicevamo spicca l'interesse datato ormai dell'Inter.

