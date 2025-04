Thesocialpost.it - Circolazione ferroviaria in tilt: due uomini investi sui binari. Le tratte coinvolte

Il primo dramma si è consumato intorno alle 10:30 sulla linea Roma-Genova, dove un uomo è statoto mortalmente da un treno Frecciabianca tra le stazioni di Santa Severa e Santa Marinella. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia e la polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude un gesto volontario.Laè rimasta interrotta per alcune ore, con ritardi fino a 110 minuti per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. Solo intorno alle 13 il traffico è tornato regolare dopo il completamento delle verifiche da parte dell’Autorità giudiziaria.Secondomento in Puglia: vittima nei pressi di FasanoPoco dopo, intorno alle 11:25, un altro uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi di Fasano, lungo la linea Foggia-Lecce.