Cultweb.it - Chi era Pocahontas, la principessa nativa americana lontana dal ritratto Disney

Leggi su Cultweb.it

Praticamente tutti conoscono il nome di, principalmente grazie al fortunatissimo film di animazione della; sono in pochi, tuttavia, a conoscere la vera – e a tratti straziante – storia di questa, il cui incontro con i coloni John Smith e John Rolfe (che sposò proprio il 5 aprile 1614) cambiò per sempre la sua vita e quella della sua gente.Partiamo dal nome:si chiamava in realtà Amonute, mentre i suoi cari usavano il nome di Matoaka;era il nome di sua madre, che morì dandola alla luce: il padre, il Capo Powhatan, devastato da questa perdita, decise di dare alla figlioletta il nomignolo di, che vuol dire “giocherellona” o “bambina dispettosa”. Nel 1607, John Smith e il suo gruppo di coloni inglesi incontrò per la prima volta la tribù di, che all’epoca aveva circa 10 anni: l’uomo fu preso prigioniero e rimase con loro per qualche tempo, scambiando con lai primi contatti; i due impararono a comunicare in modo rudimentale nelle rispettive lingue, mentre il Capo ne osservava il comportamento e iniziava a sviluppare fiducia nei suoi confronti.