"Siamo 500mila", gli americani scendono in piazza contro Trump.

Gli Stati Uniti si stanno preparando a vivere la più imponente ondata di proteste dall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Con lo slogan “Hands Off!” (“Giù le mani”), oggi migliaia disi riverseranno nelle piazze per opporsi ai cambiamenti politici, economici, sociali e legali che il presidente ha introdotto nel corso del suo mandato.La mobilitazionele politiche diLe manifestazioni sono organizzate da numerosi gruppi di sinistra, tra cui MoveOn, che ha annunciato una partecipazione massiccia: si prevede che più di 500.000 persone scenderanno ina Washington DC, in Florida e in altri Stati. La protesta mira a fermare quello che gli organizzatori definiscono un “eccesso autoritario”, sostenuto da miliardari comee Elon Musk.Le ragioni delle protesteLe motivazioni alla base della mobilitazione riguardano una serie di politiche che colpiscono la previdenza sociale, il mercato del lavoro, i diritti dei consumatori, le politiche anti-immigrazione e la comunità transgender.