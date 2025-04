Rita De Crescenzo chi è la tiktoker napoletana in piazza con il M5S

(Adnkronos) – Da TikTok alla manifestazione del M5S contro il riarmo, dai like a Giuseppe Conte. Quarantacinque anni, napoletana, Rita De Crescenzo è una delle tiktoker più popolari e influenti d'Italia, capace di mobilitare migliaia di persone. E ora, a distanza di un paio di mesi dal 'caso Roccaraso' che ha fatto parlare di lei

Rita De Crescenzo, chi è la tiktoker napoletana in piazza con il M5S - (Adnkronos) - Da TikTok alla manifestazione del M5S contro il riarmo, dai like a Giuseppe Conte. Quarantacinque anni, napoletana, Rita De Crescenzo è una delle tiktoker più popolari e influenti d’Ital ... (msn.com)

Rita De Crescenzo: "Sto pensando di fare politica". La tiktoker alla manifestazione del M5s - (Adnkronos) - Alla manifestazione contro il riarmo in programma oggi sabato 5 aprile e promossa dal Movimento 5 stelle c'è anche Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana è scesa in piazza per far sen ... (msn.com)

Rita De Crescenzo alla manifestazione di M5S: «Vorrei fare il ministro del Turismo al posto di Santanché...» - . «Sono qui come mamma, donna e per lo stop alle armi». Così Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, arrivando alla manifestazione per la pace organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, per la quale a ... (msn.com)