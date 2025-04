Oasport.it - Luciano Darderi può tornare nella top-50 del ranking ATP. Le proiezioni con la finale a Marrakech

si è qualificato alladel torneo ATP 250 di, completando la propria cavalcata sulla terra rossa della località marocchina. Il tennista italiano ha sconfitto con grande personalità lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3, 6-2, dopo che nei giorni scorsi aveva avuto la meglio nell’ordine su Boyer, Gaston e Kopriva. Il 23enne tornerà in campo domenica 6 aprile per fronteggiare il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e il polacco Kamil Majchrzak.aveva incominciato la settimana da numero 57 del mondo, ma grazie ai risultati infilati negli ultimi giorni si è reso protagonista di un balzo in avanti di sei posizioni e ora occupa virtualmente il 51mo posto delATP con 1.069 punti all’attivo. L’azzurro potrebbe ulteriormente migliorare la propria situazioneclassifica internazionale se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo sul mattone tritato africano.