Lollobrigida il segreto che allunga la vita | sulle orme di Cr7

Lollobrigida e la crioterapia. Il Lollo nazionale prende esempio da CR7 ma non solo per un tema legato alla salute.Nel panorama politico, come in quello sportivo, il concetto di "longevità" assume sfumature assai inaspettate. Non si parla solo di strategie, alleanze e consenso, ma anche di. crioterapia! Sì, perché alcuni leader sembrano aver scoperto un elisir di lunga vita tra le cabine ghiacciate e gli smart ring che monitorano lo stress.Il segreto del ministro Lollobrigida per stare bene Cityrumors.it foto AnsaLa crioterapia, letteralmente "terapia del freddo", rappresenta un insieme di tecniche che espongono il corpo, o specifiche sue parti, a temperature estremamente basse per un periodo di tempo limitato. Questa pratica, che spazia dall'applicazione localizzata di ghiaccio all'immersione in vasche di acqua gelida o all'esposizione in criocamere a temperature polari, sta guadagnando sempre più attenzione per i suoi potenziali benefici in diversi ambiti, dalla gestione del dolore al recupero muscolare, fino al presunto miglioramento del benessere generale.

