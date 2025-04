Calciomercato Milan Adli sempre più lontano

Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il futuro del centrocampista franco-alegrino sembra essere sempre più lontano da Milanello. La Fiorentina ha deciso di non riscattare il cartellino del giocatore fissato a 10 milioni, le sue prestazioni non hanno convinto nè Palladino nè la dirigenza viola. Neanche la dirigenza del Milan però, sembra essere intenzionata a riportare alla casa base il giocatore che quindi, questa estate, dovrà trovarsi molto probabilmente una nuova sistemazione. Il Milan è pronto a venderlo a una cifra che si aggira ai 10 milioni per fare cassa e puntare su nuovi profili, anche più adatti all' allenatore che verrà.Una eventuale e probabilissima cessione di Adli, porterà un altro giocatore a compiere il percorso inverso, da Milano a Firenze, Riccardo Sottil. L' esterno italiano non ha convinto il tecnico portoghese e la dirigenza e con tutta probabilità, tornerà alle corti di Palladino e della viola.

