Quotidiano.net - Corea del Nord, Kim Jong-un prova un nuovo fucile di precisione nella base segreta delle forze speciali

Roma, 5 aprile 2025 - Il leader delladel, Kim-un, accovacciato mentre prende la mira e spara con ildine, sono le immagini diffuse dall'agenzia Kcna per raccontare la giornata del Caro Leader in una, dove ha assistito ad esercitazioni con "fucili automatici" e "di". I media di Pyonyang non hanno mancato di sottolineare che Kim "ha condotto personalmente unacon undida fornire alle unità per le operazioni". Kim passa in rassegna le sue truppeIl dittatore nelle foto appare in giacca di pelle nera, mentre imbraccia l’arma, mentre controlla un bersaglio e sorride passando in rassegna i soldati in mimetica. Dove si trovi ladove si è recato Kim resta un mistero, ma le truppe passate in rassegna sono lene, le stesse inviate in Ucraina a combattere a fianco della Russia.