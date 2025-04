Le spese notarili per la prima casa detraibili con il Modello 730 2025

Modello 730/2025 e i pagamenti sono stati effettuati con una modalità tracciabile.Tra le spese notarili che i contribuenti possono dedurre dal proprio reddito imponibile ci sono:le imposte di registro, catastali e ipotecarie;l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari;l’onorario per redigere e autenticare l’atto di mutuo.Tra i requisiti necessari per portare in detrazioni le spese notarili nel Modello 730/2025:l’immobile oggetto dell’operazione deve essere destinato ad abitazione principale;il contribuente, al momento dell’acquisto, non deve essere proprietario di altri immobili residenziali ubicati all’interno dello stesso Comune;il contribuente deve trasferire la propria residenza all’interno del Comune nel quale si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Quifinanza.it - Le spese notarili per la prima casa detraibili con il Modello 730/2025 Leggi su Quifinanza.it Uno dei costi più rilevanti connessi all’acquisto di un’abitazione è quello relativo al notaio. Per questo motivo il legislatore ha permesso di recuperarne parte della spesa con la presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione fiscale ammonta al 19%: si può accedere all’agevolazione solo e soltanto se i costi sono inseriti correttamente nel730/e i pagamenti sono stati effettuati con una modalità tracciabile.Tra leche i contribuenti possono dedurre dal proprio reddito imponibile ci sono:le imposte di registro, catastali e ipotecarie;l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari;l’onorario per redigere e autenticare l’atto di mutuo.Tra i requisiti necessari per portare in detrazioni lenel730/:l’immobile oggetto dell’operazione deve essere destinato ad abitazione principale;il contribuente, al momento dell’acquisto, non deve essere proprietario di altri immobili residenziali ubicati all’interno dello stesso Comune;il contribuente deve trasferire la propria residenza all’interno del Comune nel quale si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.

