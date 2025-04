Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Bartolo (Pd): “Al Parlamento europeo avrei votato contro 10 volte. Picierno? Mai stata d’accordo con Schlein”

“Pinanon èmai moltocon Elly, l’abbiamo sempre saputo tutti sin dall’origine. Come la vivo? Mi dispiace molto perché invece di avere un partito unito, che, essendo all’opposizione, dovrebbe farsi sentire e far valere le proprie ragioni, è un partito purtroppo divisivo. Non si riesce a fare quel famoso campo largo ma continuando così non andremo sicuramente da nessuna parte“. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione In Dino Veritas (Radio Cusano Campus) da Pietro, esponente del Pd ed ex europarlamentare di Demos, per anni medico a Lampedusa prima di impegnarsi in politica.esprime la sua netta contrarietà al piano di: “Se fossi stato al, nonuna sola volta, ma dieci