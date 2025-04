M5S in piazza a Roma contro il riarmo Conte | Stiamo piantando un pilastro per costruire un’alternativa

piazza a Roma al grido di "No al riarmo". Tra gli slogan al corteo M5S anche "soldi alla sanità e no alle armi" e "Più lavoro meno armi". “È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono Contento che le forze principali di opposizione .L'articolo M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: “Stiamo piantando un pilastro per costruire un’alternativa” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Migliaia di cittadini e cittadine inal grido di "No al". Tra gli slogan al corteo M5S anche "soldi alla sanità e no alle armi" e "Più lavoro meno armi". “È unache abbiamo messo a disposizione di tutti e sononto che le forze principali di opposizione .L'articolo M5S inil: “unper” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a rirapporto con territorio”

M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa". Roma, piazza M5S contro il riarmo. Ci sarà anche una delegazione Pd. M5s in piazza a Roma contro il riarmo e il caro vita. Assente Schlein ma ci sarà una delegazione Pd. M5S contro il riarmo: “Siamo 100 mila”. Conte: “Stiamo costruendo un pilastro contro il governo”. Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa di governo». Roma, manifestazione del M5s contro il riarmo Ue. C’è anche la delegazione Pd. Ne parlano su altre fonti

M5S, corteo a Roma contro il riarmo. Conte: "Piano è follia, in piazza per dire no" - Il leader M5S al corteo: 'È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate' ... (msn.com)

M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa" - Il leader M5S al corteo: 'È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate' ... (msn.com)

M5S, manifestazione in piazza a Roma contro piano europeo per il riarmo - Il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza a Roma per dire no “al folle piano di riarmo delle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece risposte concrete alle reali esigenze del Pa ... (msn.com)