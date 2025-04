A che ora la finale di Darderi a Marrakech | programma avversario tv streaming

Darderi ha offerto una prestazione di assoluto livello agonistico contro Roberto Carballes Baena e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano è stato impeccabile sulla terra rossa della capitale marocchina, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e meritandosi così il diritto di disputare l'atto conclusivo contro il vincente del confronto tra l'olandese Tallon Griekspoor e il polacco Kamil Majchrzak.L'appuntamento è per domenica 6 aprile (ore 16.00). Se dall'altra semifinale dovesse emergere Griekspoor allora si paleserebbe una partita decisamente impegnativa per il nostro portacolori, mentre Majchrzak sarebbe indubbiamente un avversario più gradito. Il 23enne, numero 57 del ranking ATP, potrebbe affrontare o il 28enne numero 37 del mondo o il 29enne numero 122 della graduatoria mondiale.

Italiani in campo sabato 5 aprile: Darderi e Cobolli per la finale, Nardi e Bellucci in quali. A che ora e dove vederli. Luciano Darderi è ai quarti di finale a Marrakech: rimontato e sconfitto in 3 set Hugo Gaston. Darderi battuto in finale al Challenger di Napoli. Napoli Tennis Cup, sfuma il sogno di Luciano Darderi: perde in finale contro Vit Kopriva. Darderi, la finale a Perugia vale la Top 40: diretta. A Rio Darderi si ferma agli ottavi di finale: passa Cerundolo.

