Ilnapolista.it - Gasperini: «Mi sembra che si stia esagerando, fatico a vedere questo crollo. Siamo ancora terzi in classifica»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match contro la Lazio ridimensionando la portata degli ultimi risultati negativi. «A Firenze si può perdere, io faccio fatica aarrivato da due partite che avevamo vinto con la Juventus . Miche si stasu queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa,in».«Non sono d’accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non cimai trovati in una situazione ditanto positiva. Io distinguo i tifosi dall’aspetto mediatico. Per dna i tifosi sono molto tosti, molto combattivi per cercare di raggiungere gli obiettivi. In tutta la stagione si è creata un’aspettativa, resta da capire se quella sia la normalità o una cosa straordinaria».