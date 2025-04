10 film belli ambientati in Basilicata Da vedere o rivedere

Matera con i suoi Sassi meravigliosi, il bianco caldo che cambia colore con il sole, il dedalo di viuzze tutte da scoprire. Abbiamo appena ammirato il capoluogo di provincia lucano nella quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. E presto lo rivedremo nel sequel del film chiacchieratissimo La passione di Cristo. Mel Gibson infatti tornerà presto in Italia e in Basilicata per le riprese de La Resurrezione (titolo provvisorio), che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2026. La Basilicata, regione misteriosa e forse tra le meno note d'Italia, ha uno scrigno di tesori che spesso proprio set e cinema hanno portato alla luce. «"Vorrei andare sul Golgota" oppure "andiamo a casa di Imma Tataranni" e magari anche a "pranzo nel resort di Francis Ford Coppola" e per chiudere la giornata perderci fra i tornanti sul mare dove ha sfrecciato la Aston Martin di James Bond.

