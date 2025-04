Secoloditalia.it - Rocca: “Il decreto di Schillaci sulle liste d’attesa funziona. Nel Lazio aumentato il personale del 20%”

«Quello delleè un problema di sistema e per essere affrontato richiede l’analisi di un intero territorio: questa è stata la nostra priorità. E ancora prima delabbiamo creato il Cup unico che include i privati accreditati. Ai diciassette centri che rifiutavano di mettere a disposizione le agende, i contratti non sono stati rinnovati». Lo dice Francesco, presidente della Regione, (definita virtuosa dal ministroin merito alle), in un’intervista al Sole 24 Ore.“Abbiamo creato il Cup unico”Efalle delle risorse ha aggiunto: «Molti adempimenti tecnici noi li avevamo anticipati e questo ci consente di apparire come i più performanti: essere partiti dalla lettura del bisogno per rispondere con appropriatezza e tempestività alle mancanze significa anche spendere bene i soldi.