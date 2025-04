Giro Fiandre 2025 | i dieci favoriti della corsa

2025 – Due grandi fenomeni, più tanti outsider che proveranno a sorprendere. Il Giro delle Fiandre 2025 vivrà sul grande duello tra Mathieu Van der Poel, tre volte vincitore, e Tadej Pogacar, trionfatore nel 2023. Gli altri, proveranno a sfruttare un eventuale tatticismo per provare a beffarli, ma sarà molto difficile. I due dominatori del ciclismo appaiono imbattibili quando innestano le marce alte e vale soprattutto sugli arcigni muri del Fiandre. L’Italia gioca la carta Pippo Ganna essendo priva di Alberto Bettiol (vincitore 2019), fermato da una infezione polmonare. Vediamo dieci possibili protagonisti della Ronde. Mathieu Van der Poel E’ il campione in carica. Ha vinto nel 2024, nel 2020 e nel 2020 e soprattutto nelle ultime cinque edizioni non ha mai fatto peggio della seconda piazza. Sport.quotidiano.net - Giro Fiandre 2025: i dieci favoriti della corsa Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 5 aprile– Due grandi fenomeni, più tanti outsider che proveranno a sorprendere. Ildellevivrà sul grande duello tra Mathieu Van der Poel, tre volte vincitore, e Tadej Pogacar, trionfatore nel 2023. Gli altri, proveranno a sfruttare un eventuale tatticismo per provare a beffarli, ma sarà molto difficile. I due dominatori del ciclismo appaiono imbattibili quando innestano le marce alte e vale soprattutto sugli arcigni muri del. L’Italia gioca la carta Pippo Ganna essendo priva di Alberto Bettiol (vincitore 2019), fermato da una infezione polmonare. Vediamopossibili protagonistiRonde. Mathieu Van der Poel E’ il campione in carica. Ha vinto nel 2024, nel 2020 e nel 2020 e soprattutto nelle ultime cinque edizioni non ha mai fatto peggioseconda piazza.

Giro Fiandre 2025: i dieci favoriti della corsa. Giro delle Fiandre 2025, Mads Pedersen pronto a sorprendere i favoriti: “Non posso aspettare Pogacar e Van der Poel, agirò in prima persona”. Giro delle Fiandre 2025: la startlist commentata in tempo reale. 269 chilometri, 16 muri e pavè: la mappa interattiva della Ronde 2025. DIECI FACCE DA FIANDRE. Giro delle Fiandre 2025: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. Ne parlano su altre fonti

Giro Fiandre 2025: i dieci favoriti della corsa - Da Van der Poel a Pogacar, da Van Aert a Powless, passando per Ganna e Mohoric: i dieci possibili protagonisti della Ronde 2025. Outsider Neilson Powless e Matteo Jorgenson ... (msn.com)

DIECI FACCE DA FIANDRE - di Angelo Costa Affascinante e dura come conviene a una classica monumentale, il giro delle Fiandre è ben altra storia rispetto alla spettacolare Sanremo che l’ha preceduto. Ha una lunghezza inferiore ... (tuttobiciweb.it)

Giro Fiandre 2025: percorso e orari tv. Niente diretta in chiaro - Da Bruges a Oudenaarde, ecco l’edizione 2025 del Giro delle Fiandre: decisivi, come sempre, Kwaremont e Paterberg. La Rai non ha acquistato i diritti. Tv solo a pagamento ... (msn.com)