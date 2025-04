Rissa a colpi di machete in via Agucchi | in carcere un 19enne

colpito con un machete durante una discussione, facendogli perdere diverse dita. Poi, visto l’accaduto, era scappato. Ma la Polizia, dopo un’attenta e veloce indagine della squadra mobile, lo ha rintracciato. Si era rifugiato a casa di un amico, non tornando mai nella sua abitazione. Così, per la Rissa di martedì in via Agucchi, è finito in carcere un giovane bolognese, classe 2006. Dietro la violenza finita nel sangue, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci un banale screzio avvenuto alcuni giorni prima del fatto tra il 19enne e un altro ragazzo italiano di 22 anni, classe 2003. Così i due si erano dati appuntamento per parlarne. Ma il 19enne, nato e residente a Bologna, si è presentato con un machete. E il problema tra i due non si è mai risolto. Ilrestodelcarlino.it - Rissa a colpi di machete in via Agucchi: in carcere un 19enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 5 aprile 2025 – L’avevato con undurante una discussione, facendogli perdere diverse dita. Poi, visto l’accaduto, era scappato. Ma la Polizia, dopo un’attenta e veloce indagine della squadra mobile, lo ha rintracciato. Si era rifugiato a casa di un amico, non tornando mai nella sua abitazione. Così, per ladi martedì in via, è finito inun giovane bolognese, classe 2006. Dietro la violenza finita nel sangue, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci un banale screzio avvenuto alcuni giorni prima del fatto tra ile un altro ragazzo italiano di 22 anni, classe 2003. Così i due si erano dati appuntamento per parlarne. Ma il, nato e residente a Bologna, si è presentato con un. E il problema tra i due non si è mai risolto.

