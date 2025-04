Salvini | La Lega e il Governo sono una cosa sola Schlein e Conte si mettano l' animo in pace

Lega e il Governo sono una cosa sola si mettano l'animo in pace Conte e Schlein.” Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento al Congresso nazionale della Lega a Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Salvini: La Lega e il Governo sono una cosa sola, Schlein e Conte si mettano l'animo in pace Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Firenze, 05 aprile 2025 “Io sentivo Giancarlo Giorgetti questa mattina a Cernobbio, condivido le sue parole. . Lae ilunasil'in.” Così il Ministro dei trasporti Matteodurante il suo intervento al Congresso nazionale dellaa Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Al via il congresso a Firenze. Salvini: "Lega e governo sono una cosa sola". Salvini: 'La Lega è garanzia che il governo avra vita lunga, è il collante del governo'. Salvini: Lega e governo sono una cosa sola, siamo il collante. Salvini: «Lega e governo una cosa sola, siamo il collante. Dazi? Trattare con Usa e azzerare politiche suicide. Salvini: Dazi Usa, meglio il dialogo che la guerra. Ora cambiare le politiche suicide della Ue. Salvini apre a Firenze il congresso della Lega: «Sui dazi dialoghiamo con gli amici americani. Siamo il collante dell'esecutivo». Ne parlano su altre fonti

Salvini: La Lega e il Governo sono una cosa sola, Schlein e Conte si mettano l'animo in pace - La cerimonia di quest’anno al Quirinale nel segno della solidarietà e dell’inclusione. A ricevere l’attestato c’erano la milanese Camilla Aurora Fanelli, Serena Simonato di Cavenago, Diego Vergani di ... (quotidiano.net)

Al via il congresso a Firenze. Salvini: "Lega e governo sono una cosa sola" - AGI - "L'intervento politico me lo tengo per domani, ci tenevo a darvi il benvenuto. La storia della Lega è una storia di coerenza, di coraggio, di costanza, mai di conformismo e queste ore dimostrano ... (msn.com)

Salvini: la Lega e il governo sono una cosa sola, siamo il collante - Firenze, 5 apr. (askanews) – “La Lega e il governo sono una cosa sola, lo vedrete coi messaggi di oggi e domani, si mettano l’anima in pace Conte, Schlein, ecc.. La Lega è garanzia che il governo avrà ... (askanews.it)