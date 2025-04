Salernitana Femminile Lisanti | Play off? Vogliamo regalarci una gioia

Femminile, manifestazione vinta dalla Salernitana Femminile 1970 nel febbraio del 2014. Le granata primeggiarono a livello nazionale nella categoria riservata alle squadre di Serie C. Ad alzare il trofeo anche una giovane Alessandra Lisanti, oggi capitano, che di quel successo ricorda: "Fu l'anno del nostro triplete. La Coppa Italia vinta nel febbraio del 2014 resta scolpita nella mente. Il ricordo si è dipanato in una cornice incredibile, giocare al PalaSele è stato un onore".Coppa Italia vinta ad Eboli, per le ragazze guidate da Iolanda Alessio, in finale per 1-0 contro le venete del Grisignano. Sul successo Lisanti continua: "Vincemmo un trofeo importante, da protagoniste. Aurora Bisogno, infatti, fu anche premiata come miglior calcettista del torneo, in maniera un po' inaspettata ed inconsapevole.

