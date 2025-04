Salvini al congresso | Lega e governo una cosa sola si mettano l’anima in pace

Salvini ha aperto oggi i lavori del congresso nazionale della Lega Salvini Premier, in corso a Firenze, sottolineando l'importanza di questo evento come momento di "unità" e "coerenza". Nel suo intervento, il leader della Lega ha evidenziato i valori che da sempre contraddistinguono il partito: coraggio, costanza e coerenza, mai conformismo. Salvini ha enfatizzato come questo congresso, pur non avendo un unico candidato, rappresenti un momento di confronto unitario per costruire il futuro del paese."Queste ore dimostrano che c'è bisogno di studiare, di capire e di agire con una visione a medio-lungo termine", ha affermato Salvini, rivelando di aver già letto alcune delle mozioni in discussione. Il leader ha inoltre voluto esprimere un benvenuto speciale ai partecipanti provenienti da tutte le regioni d'Italia, in particolare ai deLegati di Sicilia, Puglia, e Lazio, che per la prima volta prendono parte al congresso.

