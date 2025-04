Ricerche e chat analisi sul pc di Samson E lui | Pentito e sconvolto

Samson, il 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula, 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere all'interno di una valigia. Al vaglio degli investigatori, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, la cronologia delle Ricerche fatte dal giovane sul pc e le chat. I funerali della ragazza si terranno lunedì 7 aprile alle ore 14 a Terni. Il 23enne accusato dell'omicidio si dice "Pentito e sconvolto", è la frase che ripete costantemente a chi, in queste ore, lo ha incontrato nel carcere di Regina Coeli dove è detenuto. Iltempo.it - Ricerche e chat, analisi sul pc di Samson. E lui: "Pentito e sconvolto" Leggi su Iltempo.it I poliziotti della Squadra Mobile sono tornati, nella mattinata di oggi, in via Homs, al quartiere Africano, per sequestrare il computer di Mark Antony, il 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula, 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere all'interno di una valigia. Al vaglio degli investigatori, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, la cronologia dellefatte dal giovane sul pc e le. I funerali della ragazza si terranno lunedì 7 aprile alle ore 14 a Terni. Il 23enne accusato dell'omicidio si dice "", è la frase che ripete costantemente a chi, in queste ore, lo ha incontrato nel carcere di Regina Coeli dove è detenuto.

