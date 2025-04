Molinari Lega | Salvini deve tornare al Viminale La Lega manda l' avviso a Piantedosi e Meloni

Salvini deve tornare al Viminale”. Al Congresso della Lega, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari svela qual è l’obiettivo di Salvini: sostituire Matteo Piantedosi. Nel suo intervento appassionato che si conclude con la standing ovation, Molinari spiega che serve sulla sicurezza un “lavoro straordinario” e che quel lavoro straordinario può farlo solo Salvini. Il nome di Piantedosi da giorni circola come candidato della destra in Campania. L’ossessione Viminale è ora la linea di partito. Anche Max Romeo, capogruppo al Senato ripete: “Matteo deve tornare al ministero dell’Interno” prima di chiedere a Meloni: "Le regioni amministrate dalla Lega devono restare alla Lega, compresa la Lombardia". Salvini fa il moderato ma si smoderano i suoi. Piantedosi sta sereno? Ilfoglio.it - Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale". La Lega manda l'avviso a Piantedosi (e Meloni) Leggi su Ilfoglio.it Finalmente l’hanno detto: “al”. Al Congresso della, il capogruppo della, Riccardosvela qual è l’obiettivo di: sostituire Matteo. Nel suo intervento appassionato che si conclude con la standing ovation,spiega che serve sulla sicurezza un “lavoro straordinario” e che quel lavoro straordinario può farlo solo. Il nome dida giorni circola come candidato della destra in Campania. L’ossessioneè ora la linea di partito. Anche Max Romeo, capogruppo al Senato ripete: “Matteoal ministero dell’Interno” prima di chiedere a: "Le regioni amministrate dalladevono restare alla, compresa la Lombardia".fa il moderato ma si smoderano i suoi.sta sereno?

