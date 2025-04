Panorama.it - Pharrell Williams compie 51 anni: icona pop tra musica, moda e beauty

Nel panorama contemporaneo della cultura pop e dell’innovazione creativa, pochi nomi risuonano con la stessa forza di. Nato il 5 aprile 1973 a Virginia Beach, in Virginia,non è solo un artistale di fama mondiale, ma una figura poliedrica capace di lasciare un’impronta profonda in ambiti tra loro diversi: dallaalla, dalla bellezza alla visione imprenditoriale, incarnando appieno lo spirito del creativo globale del XXI secolo.La sua ascesa inizia negliNovanta, quando insieme a Chad Hugo dà vita al duo di produzione The Neptunes, destinato a cambiare per sempre il suono dell’hip-hop e del pop internazionale. Con una cifra stilistica inconfondibile —beat minimali, groove sincopati e armonie inaspettate — The Neptunes firmano hit per artisti del calibro di Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake e Snoop Dogg, contribuendo a plasmare l’estetica sonora di un’intera generazione.