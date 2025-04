Gasperini | Vincere per mettere un margine Non vedo una squadra in calo

squadra in lotta diretta per un posto in Champions League. Al Gewiss Stadium l’Atalanta affronta uno scontro fondamentale per determinare le gerarchie e la classifica, in una giornata che può essere davvero spartiacque per il presente e futuro.Gian Piero Gasperini ha presentato la partita in conferenza stampa, parlando anche del suo di futuro, specialmente dopo la frase di Antonio Percassi che si è augurato una permanenza del tecnico, del momento della squadra e del finale di stagione.Atalanta-Lazio, le parole di Gasperini in conferenza stampaLe parole del presidente – “Ennesima dimostrazione di reciproco apprezzamento, non c’è mai stato problema, tutto il resto è calcio e il calcio va avanti”Il momento della squadra – “A Firenze si può perdere, capita dopo due settimane. Bergamonews.it - Gasperini: “Vincere per mettere un margine. Non vedo una squadra in calo” Leggi su Bergamonews.it Zingonia. Arriva la Lazio, arriva unain lotta diretta per un posto in Champions League. Al Gewiss Stadium l’Atalanta affronta uno scontro fondamentale per determinare le gerarchie e la classifica, in una giornata che può essere davvero spartiacque per il presente e futuro.Gian Pieroha presentato la partita in conferenza stampa, parlando anche del suo di futuro, specialmente dopo la frase di Antonio Percassi che si è augurato una permanenza del tecnico, del momento dellae del finale di stagione.Atalanta-Lazio, le parole diin conferenza stampaLe parole del presidente – “Ennesima dimostrazione di reciproco apprezzamento, non c’è mai stato problema, tutto il resto è calcio e il calcio va avanti”Il momento della– “A Firenze si può perdere, capita dopo due settimane.

