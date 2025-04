Thesocialpost.it - “C’è un altro Dna sulle unghie di Chiara”: omicidio di Garlasco, interviene la difesa di Stasi

Il caso dell’diPoggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a, continua a far discutere. Recentemente, ladi Alberto, ex fidanzato della vittima e condannato a 16 anni di reclusione per l’, ha riportato l’attenzione su alcune circostanze che potrebbero gettare nuova luce sulla vicenda.?Due uomini, di cui uno è Andrea Sempio. È questa l’indicazione che ladi Alberto, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’della fidanzataPoggi, ha dato alla Procura di Pavia. Nell’esposto del 27 luglio 2023, firmato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si insinuano i sospetti sull’amico del fratello della vittima. L’«Adnkronos» è entrato in possesso delle pagine della denuncia, in cui ladel condannato fa riferimento ad un’intervista concessa dal genetista Francesco De Stefano, il perito a cui la Corte d’Assise d’Appello di Milano si rivolge nel processo bis contro, in cui si apprendono “per la prima volta circostanze fino ad allora sconosciute, su tutte l’asserita ri-eluizione dell’estratto, non menzionata in perizia”, da tradursi nella tecnica impiegata per acquisire le tracce genetichediPoggi.