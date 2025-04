Sport.quotidiano.net - Giro Fiandre 2025: percorso e orari tv. Niente diretta in chiaro

Bologna, 4 aprile– La settimana santa del ciclismo prende il via. In sette giorni ildellee la Parigi Roubiax, le due regine delle classiche di primavera e con tutti i migliori al mondo al via. Due su tutti. Tadej Pogacar proverà a bissare il successo a Oudenaarde del 2023, ma Mathieu Van der Poel, in grande forma, vuole fare il poker e in ogni caso dal 2020 a oggi ha sempre fatto o primo o secondo alla Ronde. Insomma, appare un duello su tutti i fronti e per gli atri rimangono le briciole, anche per Wout Van Aert, recentemente battuto alla Dwaars da Neilson Powless e apparso ancora indietro di condizione. Per quanto riguarda gli italiani, senza Alberto Bettiol vincitore nel 2019 (fuori per una infezione polmonare) gli occhi saranno tutti su Pippo Ganna, alfiere della Ineos, con Matteo Trentin, Luca Mozzato e Davide Ballerini che tenteranno di ritagliarsi un buon piazzamento per onorare una corsa che l’Italia ha vinto 11 volte nella storia.