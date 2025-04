Malore in grotta a Piobbico | soccorsi difficili per salvare un escursionista

Malore all'interno della grotta dei cinque laghi nei pressi di Piobbico. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono recate la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, con il personale del 118 e il soccorso alpino. Sono in corso le operazioni per stabilizzare la persona e si sta provvedendo a disostruire l'ingresso della grotta per consentire il passaggio della barella speleo. Non si conoscono al momento le condizioni dell’uomo che, dalle prime informazioni risulta essere un giovane padre allievo di un corso introduttivo alla speleologia. Sarebbe stato colto da un attacco cardiaco. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia accusato un Malore improvviso mentre si trovava all’interno della grotta e si sia poi accasciato al suolo. Ilrestodelcarlino.it - Malore in grotta a Piobbico: soccorsi difficili per salvare un escursionista Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro, 5 aprile 2025 – Una persona è stata colta da unall'interno delladei cinque laghi nei pressi di. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono recate la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, con il personale del 118 e il soccorso alpino. Sono in corso le operazioni per stabilizzare la persona e si sta provvedendo a disostruire l'ingresso dellaper consentire il passaggio della barella speleo. Non si conoscono al momento le condizioni dell’uomo che, dalle prime informazioni risulta essere un giovane padre allievo di un corso introduttivo alla speleologia. Sarebbe stato colto da un attacco cardiaco. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia accusato unimprovviso mentre si trovava all’interno dellae si sia poi accasciato al suolo.

Accusa un malore nella grotta dei Cinque Laghi, il soccorso dei Vigili del fuoco. Piobbico, Davide Furlani scopre una grotta nascosta sul Nerone: «Un’emozione, l’ho chiamata Matilde come la mi. Ne parlano su altre fonti

Malore durante la gita alla Grotta Gigante, sviene studentessa di 17 anni - La segnalazione era per una giovane studentessa di 17 anni di nazionalità tedesca in visita alla grotta con la scuola che aveva perso conoscenza per un malore in fondo alla grotta, a meno cento ... (msn.com)

Vicenza, speleologo colto da malore a Pove del Grappa: resta incastrato nella grotta per cinque ore - Stava facendo un’escursione speleologica in una grotta quando è stato colpito da un malore che non gli permetteva più di proseguire la risalita verso la superficie. Così, per portare in salvo ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Monte di Malo. Malore in grotta. Speleologo bloccato a 180 metri di profondità. Recuperato - E’ stato salvato dal Soccorso Alpino in serata, lo speleologo che era stato colto da malore all’interno di una delle gallerie del Buso della Rana a Monte di Malo. E’ ricoverato in ospedale a Santorso, ... (altovicentinonline.it)