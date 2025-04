Serie B LIVE | pareggio del Mantova a Brescia Cosenza avanti 2-1 a Frosinone

Serie B è iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1. Leggi su Calciomercato.com Il programma della 32esima giornata diB è iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1.

[LIVE] Reggiana-Cremonese 1-2. Vido si divora la rete del pareggio!. Serie B | Catanzaro-Mantova 2-2: decimo pareggio stagionale per i giallorossi. Serie B, 31ª giornata: pareggio in rimonta della Cremonese. Sassuolo travolgente. Playoff Serie B 2025, come funziona in caso di pareggio: non sempre si giocano i supplementari. Serie B, pareggio tra Cosenza e Modena, tradito da Defrel: i big-match e dove vederli in tv e in streaming. Serie B, LIVE dalle 20.30: big match Brescia-Spezia e Juve Stabia-Sassuolo, in campo anche il Bari. Ne parlano su altre fonti

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminati i primi tempi - SERIE B, 32A GIORNATA Reggiana-Cremonese 1-2 [28' De Luca (C), 35' aut. Antov (R), 55' Bianchetti (C)] - giocata ieri Brescia-Mantova. (tuttob.com)

Serie B, Reggiana-Cremonese LIVE alle 20.30 - La 32esima giornata della Serie B 2024/25 si aprirà con Reggiana-Cremonese, la più classica delle sfide fra due formazioni in lotta per ... (msn.com)

Serie B, pareggio in rimonta della Cremonese col Cittadella. Allo "Zini" finisce due a due, la sintesi del match (VIDEO) - Pareggio in rimonta per la Cremonese, nel match interno contro il Cittadella, nel match valido per la trentunesima giornata di Serie B. Allo "Zini" Okwonkwo porta in vantaggio i veneti sul finale ... (informazione.it)