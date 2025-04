Rita De Crescenzo rompe gli indugi l’annuncio dalla piazza M5s | Farò politica – Il video

Leggi su Open.online

Dopo aver scherzato nei mesi scorsi sull’ipotesi di prendere il posto della ministra del Turismo, la tiktoker napoletanaDesembra ora considerare seriamente un ingresso in. Questa volta però non per uno dei suoivirali, bensì per la sua partecipazione attiva alla manifestazione contro il riarmo promossa dal Movimento 5 Stelle a Roma. «Ormai sono abituata ad avere tanta gente intorno. Ma sono una persona normale, una donna come tante donne. Sto pensando ora di fare qualcosina in, prossimamente, con l’aiuto di qualcuno che mi insegna. Devo studiare un po’», ha dichiarato l’influencer ai microfoni dei giornalisti presenti in. Nel corso della manifestazione ha poi denunciato al megafono: «No alle armi». Un’intenzione che ha colto di sorpresa i suoi follower, spesso più abituati a vederla nei panni leggeri dell’intrattenitrice su TikTok che in quelli, decisamente più impegnati, dell’attivista.