LIVE Darderi-Carballes Baena 6-3 6-2 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina ed approda in finale!

DIRETTA LIVE15:48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Carballes Baena. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.15:47 Due gli ACE siglati dall’italo-argentino, che ha tenuto in campo il 50% di prime con una resa del 79%. In netta difficoltà Carballes con la seconda, dalla quale ha estratto appena il 29% dei punti.15:46 Poco più di un’ora e 30 minuti di gioco servono a Darderi per approdare in finale. Match dominato in lungo ed in largo dall’azzurro, superiore all’avversario in tutti gli ambiti del gioco quest’oggi.LUCIANO Darderi b. ROBERTO Carballes Baena 6-3 6-2! ACE! Con il secondo ACE l’azzurro completa l’opera e vola in finale. Affronterà uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. Oasport.it - LIVE Darderi-Carballes Baena 6-3 6-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina ed approda in finale! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.15:47 Due gli ACE siglati dall’italo-argentino, che ha tenuto in campo il 50% di prime con una resa del 79%. In netta difficoltàcon la seconda, dalla quale ha estratto appena il 29% dei punti.15:46 Poco più di un’ora e 30 minuti di gioco servono aperre in. Matchto in lungo ed in largo dal, superiore all’avversario in tutti gli ambiti del gioco quest’oggi.LUCIANOb. ROBERTO6-3 6-2! ACE! Con il secondo ACEcompleta l’opera e vola in. Affronterà uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak.

