Valentino Rossi ‘sbarca’ in Formula 1 | l’annuncio improvviso

punto di riferimento per tutto il motorsport: oraanche in1,Fremeche tra due settimane tornerà in pista con la sua BMW nel Wec davanti al pubblico di casa ad Imola.Nell’attesa di rimettersi al volante, il pilota di Tavullia si è dedicato un po’ alla famiglia, ma anche agli amici. Così eccolo a Bologna con Cesare Cremonini, ma anche fare un’incursione sui kart con il pilota di1 Kimi Antonelli. I due si sono allenati insieme sul circuito di Migliaro e ne hanno approfittato per fare un po’ di chiacchiere.Il legame dicon la F1 è noto: il nove volte campione del mondo del motociclismo è stato anche vicino al clamoroso trasferimento alla Ferrari ed ha avuto la possibilità di guidare anche una Mercedes nel famoso e iconico scambio con Lewis Hamilton.