Dazi | Cina esprime propria posizione contraria ad abusi USA

posizione del governo cinese sull'opposizione all'abuso dei Dazi da parte degli Stati Uniti e' stata resa pubblica oggi. Recentemente, con vari pretesti, gli Stati Uniti hanno imposto Dazi a tutti i partner commerciali, compresa la Cina, il che lede gravemente i diritti e gli interessi legittimi delle nazioni, viola gravemente le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, danneggia seriamente il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e compromette gravemente la stabilita' dell'ordine economico globale. Il governo cinese condanna con forza e si oppone fermamente a tutto cio'. Agenzia Xinhua

Dazi, la Cina risponde subito e il Vietnam fa un accordo - La Cina risponde e lancia un messaggio chiaro: non porgiamo l’altra guancia. Impone nuovi dazi del 34 per cento sulle merci statunitensi, in risposta a quelli annunciati da ... (ilmessaggero.it)

Dazi, Carron: «Ora una risposta straordinaria della Ue e attenzione alla Cina» - VENEZIA - I nuovi dazi di Trump minano le Borsa e spaventano gli imprenditori. «Servono azioni europee unitarie e straordinarie per proteggere la nostra economia e i nostri imprenditori. (ilgazzettino.it)

Dazi, Cina: “Mossa Usa viola regole Wto, adotteremo contromisure” - L'imposizione di dazi da parte degli Usa, inclusi quelli del 34% annunciati per la Cina, "viola gravemente le regole del Wto e mina il sistema commerciale ... (msn.com)