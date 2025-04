Monza Como 1-3 LIVE | Terzo goal di Vojvoda! Partita in cassaforte

Monza, è tempo di derby. Il match valido per la trentunesima giornata di Serie A Monza Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’U-Power Stadium di Monza, è tempo di derby lombardo con Monza Como che si affrontano per il match valido per la trentunesima giornata di Serie A. LA DIRETTA . Calcionews24.com - Monza Como 1-3 LIVE: Terzo goal di Vojvoda! Partita in cassaforte Leggi su Calcionews24.com All’U-Power Stadium di, è tempo di derby. Il match valido per la trentunesima giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U-Power Stadium di, è tempo di derby lombardo conche si affrontano per il match valido per la trentunesima giornata di Serie A. LA DIRETTA .

Monza-Como, il risultato in diretta LIVE. Serie A, Monza-Como 1-2 a fine primo tempo: Ikoné e Diao ribaltano il vantaggio di Mota - Aggiornamento del 05 Aprile delle ore 15:57. Calcio Live Tracker: in campo Monza-Como (1-3), stasera impegnate Milan e Inter, Musiala ko. Monza-Como, 31^ giornata di Serie A: la diretta. Monza - Como, il derby in diretta. Terza rete dei lariani. Monza-Como LIVE 1-0: torna al goal Dany Mota! Butez con un'uscita evita il peggio. Ne parlano su altre fonti

Serie A, Monza-Como 1-2 a fine primo tempo: Ikoné e Diao ribaltano il vantaggio di Mota - Monza-Como 1-2 a fine primo tempo Il Como è in vantaggio per 1-2 sul Monza al termine del primo tempo, grazie alle reti di Ikoné e Diao che ribaltano il vantaggio iniziale di Dany Mota. Il Monza passa ... (msn.com)

Serie A: Monza-Como 1-2 DIRETTA - In campo Monza-Como 1-2 DIRETTA AL 39' GOL! DIAO! Monza-COMO 1-2! Passaggio di Caqueret che Pedro Pereira svirgola, la palla arriva a Diao che si libera e infila Turati! AL 16' GOL! Monza-COMO 1-1! IK ... (ansa.it)

IN DIRETTA Monza-Como 1-0: Mota va giù, rigore per il Monza ma l'arbitro dice di no - 10' Rigore per il Monza clamoroso: Mota viene bloccato col corpo dal difesnore comasco, in netto ritardo. Nesta è una furia ma per l'arbitro non c'è niente. 9' Ciurria prova a verticalizzare veloce pe ... (msn.com)