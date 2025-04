Baruffa al Sinodo della Cei Un flop degli uomini di Zuppi ma incolpano i conservatori

Laverita.info - Baruffa al Sinodo della Cei. Un flop degli uomini di Zuppi ma incolpano i conservatori Leggi su Laverita.info Attribuito a ordini di Ruini il testo per cui hanno protestato i laici. In realtà, è opera di un don bolognese vicino al capo dei vescovi. Perplessi dalla svolta progressista.

