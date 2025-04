Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna | a che punto siamo

Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna: a che punto siamo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nuovi ponti, opere pubbliche, viabilità, lavori sul dissesto franoso. L’elenco degli interventi nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna: a che punto siamo. Alluvione: stanziati 167 milioni di euro per 179 interventi. Ecco quali. Ricostruzione post alluvione Emilia Romagna, raccolti quasi 2,4 milioni. Le donazioni di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil finanzieranno quattro progetti di pubblica utilità. Ricostruzione post alluvione. Gli interventi nella nuova ordinanza del commissario Curcio. Ricostruzione post alluvione: la Regione raddoppia le risorse per la sicurezza del territorio. Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Il rifacimento del ponte della Motta sull'Idice crollato a maggio 2023, il consolidamento degli argini sul Lamone a Villanova di Bagnacavallo, gli interventi contro le frane in corso a Casola Valsenio, sempre ne. Ne parlano su altre fonti

