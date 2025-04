Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Borja Valero: «Inter, complicato a Parma! Squadra in fiducia»

Nel corso di un’vistarilasciata alla redazione di-News.it,ha offerto il suo punto di vista su alcune delle sfide più attese della 31ª giornata di Serie A. L’ex centrocampista spagnolo, che in Italia ha vestito le maglie die Fiorentina, ha analizzato tre partite chiave del weekend:, Milan-Fiorentina e Bologna-Napoli.Oggi giocano le tue due ex squadre: prima l’in casa delalle 18. Cosa ne pensi?L’sta lottando per lo scudetto, però non sarà per niente semplice contro il. Lo abbiamo visto nelle ultime partite di campionato dove non è facile vincere anche con chi sta giù in classifica. Ilsi gioca tantissimo e sarà, come sono sempre state complicate le partite lì anche quando giocavo con l’. Laperò arriva cone può provare a vincere.