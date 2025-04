Serie B LIVE | pareggio del Cesena 1-1 tra Brescia e Mantova

Il programma della 32esima giornata diB è iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1.

LIVE Sudtirol-Cesena 1-1 Serie B 2024/2025: Cesena Respira Dopo il Pareggio.

[LIVE] Reggiana-Cremonese 1-2. Vido si divora la rete del pareggio!.

Serie B | Catanzaro-Mantova 2-2: decimo pareggio stagionale per i giallorossi.

Serie B, 31ª giornata: pareggio in rimonta della Cremonese. Sassuolo travolgente.

Playoff Serie B 2025, come funziona in caso di pareggio: non sempre si giocano i supplementari.

Serie B, LIVE dalle 20.30: big match Brescia-Spezia e Juve Stabia-Sassuolo, in campo anche il Bari.