Oltre 45 milioni prima del Mondiale: doppio rinforzo per Inzaghi

Tra campo e mercato: la dirigenza nerazzurra non si ferma e può chiudere un nuovo colpo nellasettimana di giugnoL’Inter sogna il ‘Triplete’ tra scudetto, Champions e Coppa Italia, ma allo stesso tempo non perde di vista il mercato in vista della prossima stagione.e Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri hanno già formalizzato l’arrivo di Sucic dalla Dinamo Zagabria, che sarà già disponibile per ilper Club negli Stati Uniti. Il giovane centrocampista croato potrebbe non essere però l’unico innesto per la nuova competizione della Fifa, con l’Inter che sfrutterebbe la finestra straordinaria di inizio giugno per almeno un altro colpo con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Simone. Negli ultimi tempi sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza campione d’Italia c’è in particolare Luis Henrique, duttile esterno che si sta mettendo in evidenza con il Marsiglia di De Zerbi.