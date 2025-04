Thesocialpost.it - Gaza, soldati israeliani uccidono paramedici. Un video smentisce la loro versione: “Un esecuzione”

Unritrovato nel telefono di un paramedico palestinese ucciso il 23 marzo scorso a Rafah, nella Striscia di, mette in discussione in modo netto lafornita dall’esercito israeliano (Idf) sull’uccisione di 15 operatori sanitari. Le immagini, della durata di sette minuti, mostrano un convoglio di ambulanze con luci accese, perfettamente riconoscibili nonostante l’ora notturna, con il logo della Mezzaluna rossa palestinese ben visibile. Il, consegnato da un diplomatico dell’Onu al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e pubblicato dal New York Times, è stato girato da uno deimentre si avvicinava all’area dell’intervento.Nel filmato si vede un’ambulanza già colpita, ferma in diagonale sul ciglio della strada. Due soccorritori, in uniforme, scendono per prestare aiuto.