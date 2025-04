Sololaroma.it - Seduta a porte aperte: il 17 aprile la Roma si allenerà al Tre Fontane

Leggi su Sololaroma.it

Una Pasqua speciale per i tifosi giallorossi. Il 17, pochi giorni dopo il derby e a ridosso della sfida contro l’Hellas Verona, laaprirà ledel Treper un allenamento pubblico, come già accaduto il primo gennaio prima della stracittadina d’andata. Lo ha annunciato direttamente Claudio Ranieri in conferenza stampa: “Come abbiamo fatto prima di Natale, lo rifacciamo prima di Pasqua: giovedì 17 ci alleneremo al Tre. La società e la presidenza hanno voluto fortemente questo saluto e questo augurio. È un regalo per i tifosi, per i bambini, che quel giorno non vanno a scuola”. Un regalo per i tifosi in un momento crucialeLa scelta è chiara: riavvicinare il pubblico alla squadra in una fase delicatissima della stagione. Dopo le partite ad alta tensione contro Juventus e Lazio, e con l’obiettivo Europa ancora pienamente in gioco, lavuole sentire il calore dei propri tifosi.