Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone).Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. Quindi, abbiamo pensato, non certo senza coraggio, per quell’occasione di lasciare questo studio e di andare a fare la puntata di venerdì 25 aprile all’Auditorium di Romaha annunciato durante la puntata di ieri Diego Bianchi. Location utilizzata principalmente per spettacoli musicali e culturali, il 25 aprile ospiterà dunque Zoro, il fumettista Marco Makkox e tutta la ‘banda’ di Propaganda Live. Davidemaggio.it - Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione Leggi su Davidemaggio.it fa le cose in grande per la. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis aper trasmettere in diretta dParcoMusica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone).Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario. Quindi, abbiamo pensato, non certo senza coraggio, per quell’occasione di lasciare questo studio e di andare a fare la puntata di venerdì 25 aprilediha annunciato durante la puntata di ieri Diego Bianchi. Location utilizzata principalmente per spettacoli musicali e culturali, il 25 aprile ospiterà dunque Zoro, il fumettista Marco Makkox e tutta la ‘banda’ di

